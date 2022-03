Ulmer Zoll erwischt Schmugglerpärchen mit 18.000 Zigaretten im Reisebus

Plus Bei Dornstadt kontrolliert der Ulmer Zoll das Gepäck eines bulgarischen Pärchens. Wohin die Schmuggelware gehen sollte und um wie viel Geld es geht.

Am Freitagmorgen haben Zollbeamte einer Ulmer Kontrolleinheit ein Pärchen aus Bulgarien beim Schmuggel von 90 Stangen Zigaretten erwischt – also mit insgesamt 18.000 Stück.