Ulmer Zoll nimmt Paketlieferdienste ins Visier: Das ergab die Großkontrolle

Bei einer bundesweiten Aktion hat der Ulmer Zoll die hiesige Paketlieferbranche ins Visier genommen. In 62 Fällen besteht der Verdacht auf Verstöße.

Bei der bundesweiten Schwerpunktprüfung im Bereich der Kurier,- Express- und Paketlieferbranche am Montag haben 90 Einsatzkräfte des Hauptzollamts Ulm insgesamt 241 Arbeitnehmer kontrolliert. In 62 Fällen muss nachermittelt werden, da Hinweise auf Verstöße gegen das Mindestlohngesetz sowie Meldepflichten oder der Verdacht auf illegale Ausländerbeschäftigung bestehen.

Wie das Hauptzollamt Ulm am Dienstag mitteilt, standen im Fokus der Zoll-Ermittler die Arbeitszeitaufzeichnungen der Kurierfahrer. Daher waren die Zöllnerinnen und Zöllner auch schon in den frühen Morgenstunden in verschiedenen Paketsammelzentren von der Ostalb bis zum Bodensee im Einsatz und befragten die Fahrer schon beim Sortieren der Sendungen sowie Beladen der Fahrzeuge. Die erhobenen Daten werden nun ausgewertet, um Mindestlohnverstöße aufzudecken oder Unregelmäßigkeiten aufzuklären.

Ziele der koordinierten Schwerpunktaktion waren nach Angaben des Zolls insbesondere die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz. Seit dem 1. Oktober 2022 gilt in dieser Branche in weiten Teilen der allgemeine Mindestlohn von 12 Euro je Stunde. Auch die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten und der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern wurde kontrolliert. (AZ)