Ulmfilmtage 2024 verlängert: Das ist neu im Programm

Mit dem Sebastian Blau-Filmpreis werden seit 2002 schwäbische Filme prämiert. Zwei ausgezeichnete Filme kommen nun noch ins Mephisto-Kino.

Im Rahmen der – verlängerten – Ulmfilmtage 2024, die in diesem Jahr einen starken Zulauf haben, kommen nun an zwei Sonntagen Einsendungen zum Sebastian Blau-Filmpreis 2022 neu ins Mephisto-Kino – eine Film-Collection durch den schwäbisch-alemannischen Raum.

Der Sebastian Blau-Filmpreis wird vom Verein schwäbische mund.art e.V. in Kooperation mit zwei weiteren Vereinen seit 2002 ausgeschrieben. Neun unterschiedliche Produktionen zum Filmpreis 2022 lassen jetzt im Mephisto-Kino ein kleines schwäbisch-alemannisches Filmfestival entstehen. Dabei ist Schräges und Dramatisches, Poetisches und Humorvolles im authentischen Dialekt zwischen Lech und Vogesen, darunter der Gewinner des Filmpreises 2022, der Film "Der Knecht" von Clara Schemmel und Jakob Maria Lott, und die Verfilmung des Volksliedes "Auf der schwäb'schen Eisenbahn" von Thomas Schuster alias Jo Brösele, der den Sonderpreis Regionalkultur erhalten hatte.

Gezeigt werden die Filme am 11. und am 18. Februar jeweils um 11 Uhr im Mephisto-Kino. Karten sind vorab über www.arthaus-kinos-ulm.de erhältlich. Der bei den diesjährigen Ulmfilmtagen mehrfach komplett ausgebuchte Film " Ulm in den 60er Jahren" ist am 11. Februar um 13 Uhr nochmals zu sehen. (köd)