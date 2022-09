Ulms OB Czisch sagt zur Abfall-Debatte: Ulm hat genügend Mülleimer

Vermüllung ist ein Dauerbrenner in Ulm. Das Stadtoberhaupt hat nun erläutert, warum es nicht mehr Mülleimer geben wird.

Überquellende Mülleimer, keine Mülleimer oder Mülleimer an der falschen Stelle. Es gibt rund um Ulm immer wieder Gründe, die die Mülldiskussion wieder aufleben lassen.

Ein Anlass war ein "Stadtteilspaziergang" im Ulmer Westen. Die Fraktion der Wähler beantragte gleich mehrfach, dass im Bereich des Fußweges entlang der Ballspielhalle an jeder der drei Ruhebänke ein Mülleimer aufgestellt wird. Das lehnte Czisch jetzt schriftlich ab.

Das kostet ein Mülleimer den Steuerzahler und die Steuerzahlerin

Fein säuberlich zählte Czisch auf: 18 Ruhebänke gebe es an der Achse Söflinger Straße / Sedanstraße. Rund um das Westbad kämen acht Bänke und zwei Baumpodeste hinzu, was insgesamt zu 36 Sitzgelegenheiten führe. Für die Abfälle der Nutzer und Nutzerinnen seien 17 öffentliche Mülleimer vorgesehen. Das müsse genügen.

Denn jeder Mülleimer koste die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm 1055 Euro im Jahr. Würde - wie gefordert an jeder Bank - ein Mülleimer stehen, hätte das Mehrkosten in Höhe von 20.000 Euro zu Folge. Außerdem ergeben sich, nach Einschätzung von Czisch und den Entsorgungsbetrieben, durch zusätzliche Mülleimer keine Einsparungen. Die Stadtreiniger müssten ohnehin um die Sitzbänke herum kehren. Die "Littering-Studie des Verbandes kommunaler Unternehmen" würde außerdem zum Ergebnis kommen, dass die Vermüllung nicht an dem Vorhandensein von Mülleimern hängt. Vielmehr seien es persönliche Gründe des Verursachers oder der Verursacherin, wie Erziehung und Bildung. Ulm sei außerdem mit 1200 öffentlichen Mülleimern im Vergleich zu anderen Kommunen überdurchschnittlich gut aufgestellt.

Norbert Nolle von den Freien Wählern bestreitet, dass mehr Mülleimer nicht zu weniger Müll im Umfeld führen. Und meint, das mit online gestellten Fotos belegen zu können.

Herbstputzete in Ulm

Übrigens: Unter dem Motto "Gemeinsam machen wir Ulm sauber!" findet von Freitag, 30. September, bis Sonntag, 16. Oktober, eine von den EBU organisierte Herbstputzete statt. Bis zum 23. September kann man sich hier online anmelden.