Ulms Zentrum wird grüner – aber noch nicht so bald

Lokal Betonwüste Sedelhöfe, ältliche Fußgängerzone: Pflanzen könnten Ulms Mitte freundlicher machen. Fürs Erste kommt ein begrünter Parkplatz. Bloß – aber immerhin.

Als Betonwüste sind die Sedelhöfe bei einigen Menschen verschrien. Nun reißt die städtische Sanierungstreuhand (San) nebenan ein Haus ab und legt dort mit Grün eingefasste Parkplätze und Fahrradständer an. Sind Büsche und Pflanzkübel jetzt der große Wurf und die Rettung? Nein, aber ein Anfang. Und Besserung ist in Sicht.