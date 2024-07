Ulrich Medical: Erfolg mit Medizintechnik aus Ulm

Das Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Ulm konnte im 1. Halbjahr 2024 in Europa ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum von 18 Prozent zum Vorjahr verzeichnen. Dieser Geschäftszuwachs im Bereich der Kontrastmittelinjektoren für CT und MRT wurde insbesondere in Frankreich erreicht, hier konnte der Umsatz zum Halbjahr um 90 Prozent gesteigert werden.

Allein bis Juni dieses Jahres konnte Ulrich Medical France seinen Marktanteil bei den Kontrastmittelinjektoren für CT und MRT um sechs Prozentpunkte steigern. Bis Jahresende wird in Frankreich ein Marktanteilszugewinn von weiteren zwei bis drei Prozentpunkten erwartet. Insgesamt wird der Marktanteil von Ulrich Medical damit in Europa bei 25 Prozent liegen. Die Kontrastmittelinjektoren „Made in Germany“ werden vom Unternehmen mit 400 Beschäftigten erfolgreich in über 50 Ländern vertrieben. (AZ)