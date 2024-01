Ulrich Medical investiert Millionen in den Standort Ulm

Das Medizintechnik-Unternehmen Ulrich Medical mit Sitz im Ulmer Norden hat seine Produktion erweitert und neue Jobs geschaffen.

Fünf Millionen Euro hat das neue Produktionswerk der traditionsreichen Ulmer Medizintechnikfirma gekostet. Die mit vernetzter Fertigungstechnologie ausgestattete Fabrik produziert laut einer Mitteilung von Ulrich Medical bereits auf Hochtouren. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Kontrastmittelinjektoren und Wirbelsäulensysteme. Die Produktion erfolgt am Standort am Buchbrunnenweg im Ulmer Stadtteil Jungingen.

„Diese umfangreiche Erweiterung war nur durch unser profitables und nachhaltiges Wachstum realisierbar“, wird Geschäftsführer Klaus Kiesel zitiert. Das Unternehmen baut damit seinen Standort in Ulm weiter aus und hebe sich so positiv von einem Teil der Medizintechnik-Branche ab. Denn diese verringere laut der Herbstumfrage* des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed) seine Investitionen in Deutschland.





Geschäftsführer Klaus Kiesel (rechts) und geschäftsführender Gesellschafter Christoph Ulrich setzen auf den Standort Deutschland. Foto: Ulrich Medical

Umsatz bei Ulrich Medical in Ulm steigt deutlich

Im Jahr 2023 ist der Umsatz in der Medizintechnik-Branche laut dem Bundesverband im Mittel um 4,8 Prozent gewachsen, während Ulrich Medical inklusive der Tochtergesellschaften mit 150 Millionen Umsatz eine Steigerung um zwölf Prozent vorweisen könne.

Die "überdurchschnittliche Entwicklung in diesem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld" spiegelt sich nach Angaben von Ulrich auch personell wider: Inzwischen sind es am Standort Ulm und in den Tochtergesellschaften in Frankreich und den USA insgesamt etwa 600 Mitarbeitende. Allein von Oktober 2022 bis Oktober 2023 seien 23 neue Stellen am Standort in Ulm besetzt worden.

„Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück unseres Unternehmens und ihr leidenschaftliches Engagement und ihre fachliche Expertise bilden die Grundlage unseres Erfolgs. Wir sind sehr stolz darauf, unsere weltweit genutzten Medizinprodukte in Deutschland zu entwickeln und zu produzieren“, sagt Christoph Ulrich, geschäftsführender Gesellschafter von Ulrich Medical. Den weiteren Ausbau von Marktanteilen unterstützt Ulrich Medical durch Kooperationen mit weltweit agierenden Partnern, wie etwa mit GE Healthcare und zuletzt mit Bracco Imaging. (AZ)