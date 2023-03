Um ein Fenster im Ulmer Münster ist ein heftiger Streit entbrannt

Plus Ein "Versuchsfenster" aus der Nachkriegszeit im Nordschiff der Kirche soll ersetzt werden. Was sagt Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl dazu?

Ein Konzept, das der Stuttgarter Glasmaler und Akademie-Professor Rudolf Yelin (1902 – 1991) fürs Ulmer Münster erdacht und – 1952 auf einem notverglasten Fenster im Nordschiff – erprobt hatte, sei in den 50er-Jahren "nicht weiterverfolgt“ worden, heißt es im 2019 erschienenen Buch "Das Ulmer Münster – Meisterwerke der Glasmalerei". Just um jenes nicht weiterverfolgte Konzept entzündete sich jetzt, da bald das fünfte Fenster des achtteiligen Zyklus von Thomas Kuzio im Münster-Nordschiff eingebaut werden soll, ein heftiger Streit. Ein Symposium holte Befürworter und Gegner des Ausbaus des Fensters nach Ulm.