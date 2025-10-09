Umbau an der B30: Die Baustelle bei Wiblingen geht in die nächste Phase

Bereits seit Anfang September wird die Anschlussstelle Wiblingen an der B30 umgebaut. Nun beginnt eine neue Bauphase.

Ab Montag, 13. Oktober, bis Freitag, 31. Oktober, wird die L260 unter der B30-Brücke herabgesetzt, um unter dem Bauwerk die standardmäßige Durchfahrtshöhe von 4,50 Metern zu erhalten, teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit. Diese Durchfahrtshöhe ermöglicht zukünftig die frühzeitige Einordnung des Schwerverkehrs und trage so zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der umgebauten Kreuzung bei.

Mit dieser Bauphase wird der Abfahrtsast der B30 in Richtung Donautal wieder für den Verkehr freigegeben. Der Verkehr von Wiblingen in Richtung Industriegebiet sowie der Verkehr in umgekehrter Richtung wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Hierfür wird aktuell vor der B30-Brücke eine Mittelstreifenüberfahrt als provisorische Überleitung auf die gegenüberliegende Fahrbahn gebaut. Es ist damit zu rechnen, dass die Verkehrsführung zu Staubildungen führen wird.

Im Anschluss, ab Montag, 3. November, folgen für circa eine Woche kleinere Baumaßnahmen zur Kabelverlegung. Diese ziehen laut Regierungspräsidium jedoch keine größeren Eingriffe auf der L260 nach sich.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 650.000 Euro. Diese werden von der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Ulm getragen. (AZ)