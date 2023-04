Ulm

Blautalcenter wird zum Wohngebiet: Das sind die Knackpunkte beim Umbau

Plus Die Tiefgarage bleibt, andere Teile möglichst auch. Doch der Umbau des Blautalcenters zum Wohnareal Blau-Quartier ist anspruchsvoll. Was die Planer beschäftigt.

Von Sebastian Mayr

Die ersten Ideen für das neue Blauquartier sind da. Das neue Wohngebiet auf dem Areal des bisherigen Blautalcenters soll auch Geschäften, Praxen, Büros und einem Kindergarten Platz bieten. Möglichst viel Bausubstanz soll weiter genutzt werden, ein natürlicher Zugang zur Blau soll entstehen. Die Planungen werden wohl anspruchsvoll sein. Es geht um die Anbindung, das Mikroklima – und einen Chemieunfall in den 70er-Jahren in Norditalien.

Im Juli 1976 war in einem Werk in der Lombardei Dioxin ausgetreten und hatte den Boden verseucht. In der Folge führte die Europäische Union eine Richtlinie ein, durch die die Folgen solcher Unfälle besser beherrschbar sein sollen. Darin heißt es unter anderem, dass zwischen Wohngebieten und Betrieben, die Gefahren bergen, angemessene Abstände eingehalten werden müssen. An der Magirusstraße, gegenüber dem jetzigen Blautalcenter-Parkhaus Ost, betreibt die Firma Beiselen ein Pflanzenschutzmittellager. Die Firma, die in der Verwaltungssprache als "Störfallbetrieb" gilt, weil es dort größere Mengen gefährlicher Stoffe gibt, wird dort aber wohl nicht bleiben. "Beiselen wird der Entwicklung nicht im Weg stehen", berichtete Baubürgermeister Tim von Winning Ende März im Bauausschuss. Man habe eine Verlagerung des Standorts in den Ulmer Norden im Blick. Ein anderes Unternehmen hat offenbar kein größeres Interesse an Veränderungen: Die Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH will wohl auf dem Gelände an der Magirusstraße am anderen Blauufer bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

