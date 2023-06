Museum Ulm wird umgebaut: So läuft der Auszug ab

Steigende Baupreise treffen auch die Planungen am Museum Ulm. Im August soll es losgehen. Jetzt muss das Gebäude erst mal leer geräumt werden.

Im Museum Ulm laufen derzeit die Vorbereitungen zu den bevorstehenden Sanierungs- und Umbaumaßnahmen, die das Museum insgesamt einladender, übersichtlicher und auch etwas größer machen sollen. Derzeit und auch noch in den kommenden Wochen steht Ausräumen auf dem Programm. Fünf der insgesamt sieben Gebäude, aus denen der Museumskomplex besteht, werden vollständig geräumt.

Gesamtkosten auf 18,4 Millionen gestiegen

Schon seit Mitte April ist das Museum geschlossen, beginnen werden die Arbeiten im August, auch wenn die offiziellen Feierlichkeiten zum Baubeginn erst im September stattfinden können. Wobei es den Gemeinderäten zuletzt wohl nicht zu feiern zumute war. Die Kostenexplosion im Bauwesen geht auch an diesem Projekt nicht spurlos vorbei, in Teilen muss mehr vom Dach und der Technik erneuert werden als gedacht, und auch ein interner Planungsfehler trug im kleineren Maße zu den erhöhten Baukosten bei. Aktuell liegen die geschätzten Gesamtkosten bei 18,4 Millionen Euro, rund sechseinhalb Millionen Euro mehr als ursprünglich angenommen.

Bevor gebaut wird, steht jetzt aber der Auszug an. Einfach in Kartons packen und auf einen Dachboden stellen geht bei wertvollen Kunstwerken und Exponaten natürlich nicht. Für die Transporte einiger Sammlungsbestände sowie besonders großformatiger Kunstwerke und die Vorbereitung auf die Zwischenlagerung im Zentralen Kunstdepot kann das Museumsteam auf die bewährte Zusammenarbeit mit Harder Logistics zurückgreifen. Die Firma unterstützt dabei das Museum, indem sie ihre Leistung kostenfrei anbieten. Der Geschäftsführer des auf Kunsttransporte spezialisierten Unternehmens, Marcello Danieli, sagt zu seiner Motivation: "Wir fördern die Kunst mit dem, was wir am besten können, und packen in diesen Tagen tatkräftig, mit der richtigen Ausrüstung und dem geeigneten Werkzeug mit an." Harder habe das Museum Ulm bereits häufiger durch kleinere Aktionen unterstützt – beispielsweise, als drei Skulpturen von der 27 Meter hohen Dachterrasse des Museums Ulm in das städtische zentrale Kunstdepot verlagert werden mussten.

Die Museumsdirektorin Stefanie Dathe schätzt den engagierten Einsatz und die Erfahrung im sorgsamen Umgang mit den fragilen Kunstschätzen: "Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sind für alle Beteiligten eine große wie herausfordernde Aufgabe, die mit einem kunst- und kulturaffinen Förderer wie Harder leichter zu bewältigen ist."

Museum Ulm zu Gast bei der Kunsthalle Weishaupt

Während der beginnenden Umbau- und Sanierungsmaßnahmen ist das Museum Ulm ab Samstag, 1. Juli, mit der 23. Triennale Ulmer Kunst unter dem Motto "Vorsicht Umbau!" sowie im Anschluss, ab Anfang des Jahres 2024, mit verschiedenen Ausstellungs- und Veranstaltungsformaten als auch der Präsentation des berühmten "Löwenmenschen" aus dem Unesco-Welterbe in der benachbarten Kunsthalle Weishaupt zu Gast. (AZ mit fwo)