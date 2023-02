Umbau des Museums Ulm: Wo der Löwenmensch Asyl bekommt

Das Museum Ulm wird bald zur Baustelle. Die Direktorin Stephanie Dathe spricht im Interview über einen herben Verlust und über ihre Pläne für die rund zweijährige Schließzeit.

Mit dem Umbau des Museums Ulm steht für Sie und Ihr Team ein Mammutprojekt an. Dazu gehören auch herbe Rückschläge – Stichwort „2,2 Millionen“. Gibt es inzwischen Neues zur geplatzten Förderung?



Stefanie Dathe: Diese Panne schmerzt uns vor allem, weil wir ja nichts dafür können, dass hier eine Bundesförderung zu früh in den Medien als beschlossen verkündet worden ist. Wir sind aber in engem Austausch mit einigen Bundestagsabgeordneten und bemühen uns um eine nochmalige Chance mit einem neuen Antrag. Ganz einfach ist das aber nicht. Jeder Förderantrag ist passgenau gestrickt und muss in den Zeitplan des Umbaus passen. Und für bereits begonnene Projekte werden keine Fördermittel bewilligt. Wir müssen jetzt allerdings mit dem Umbau anfangen, weil wir sonst zeitlich in die Bredouille kommen.

Wie sieht denn der Zeitplan für die Bauphase aus? Irgendwann müssen Sie das Museum auch schließen.



Stefanie Dathe: Wir haben noch bis 16. April regulär geöffnet. Die Archäologie wird derzeit schon abgebaut. Und nach und nach werden wir weiter Gebäudeetagen räumen, vor allem in den vier Gebäuden, die umgebaut werden. Diese müssen bis spätestens Juli leer sein. Dann wird die Baustelle eingerichtet. Für uns ist das ein spannender Prozess, weil wir das Ausräumen während des laufenden Betriebes realisieren müssen und sich die Besucherinnen und Besucher zunächst weiterhin frei im Museum bewegen dürfen.

„Museum geschlossen“ heißt dann aber nicht, dass das Museum Ulm für zwei Jahre komplett von der Bildfläche verschwindet.



Stefanie Dathe: Nein, wir bekommen Asyl in der Kunsthalle Weishaupt. Das freut uns enorm, und es ist wirklich ein großes Glück, dass wir von Beginn an eng mit der Kunsthalle Weishaupt zusammenarbeiten und verbunden sind, nicht nur über den gläsernen Steg, der unsere Häuser verbindet. Den ersten Stock der Kunsthalle dürfen wir in den kommenden zwei Jahren mit einem eigenen Ausstellungsprogramm, unseren Ideen und Exponaten aus dem Bestand des Museums Ulm bespielen.

Stefanie Dathe leitet seit 2016 das Museum Ulm. Mit dem Umbau stellt sie sich mit ihrem Team einem Mammutprojekt. Foto: Max Braun

Und haben Sie schon Ideen für die Zeit im Exil auf der anderen Straßenseite?



Stefanie Dathe: Ja. Einerseits wollen wir in dieser Zeit einen Fokus auf die HfG werfen, die sonst eher weniger im Rampenlicht steht und andererseits wollen wir uns noch das ein oder andere Projekt überlegen, wie wir im städtischen Raum sichtbar werden können. Für die Räume in der Kunsthalle Weishaupt haben wir uns ein Ausstellungsprojekt ausgedacht, das über zwei Jahre läuft. Der Titel steht zwar noch nicht fest, aber es wird um das Museum von A bis Z gehen. Zu den einzelnen Buchstaben sollen dann nicht nur Kunstwerke zu sehen sein, sondern viele andere Aspekte, die unsere Arbeit im Museum, die Menschen, Ereignisse und Besonderheiten zeigen.: „P“ kann da für Picasso stehen oder aber für „Provenienzforschung“. Und die Highlights unserer Sammlung wollen wir natürlich zeigen, der Löwenmensch wird immer sichtbar sein.

Das verwinkelte Museum, das aus sieben Gebäuden besteht, soll übersichtlicher werden. Auch in Sachen Barrierefreiheit wird es Verbesserungen geben. Foto: Alexander Kaya

Die Schließzeit ist also auch eine Gelegenheit, zu zeigen, was das Museum überhaupt macht?



Stefanie Dathe: Genau, wir wollen erklären: Was ist das Museum? Wer arbeitet da? Was sind das für Menschen? Was spielt sich hinter den Kulissen ab? Was beschäftigt uns? Alles, was der Besucher oft nicht sieht, soll in dieser Ausstellung vorkommen, das Museum nahbarer machen und die Besucher neugierig auf das, was da kommt.

Man hört, dass auch Nudeln eine Rolle spielen sollen?



Stefanie Dathe: (lacht) Ich habe tatsächlich schon lange den Wunsch, oben am HfG-Archiv eine Ausstellung zum Thema Nudeldesign zu kuratieren. HfG-Gründer Otl Aicher hat sich nicht nur mit dem Entwurf einer Nudelmaschine befasst, sondern sich auch über Spätzle ausgelassen. Auch andere Designer haben dieses Thema – wenn auch mehr im experimentellen, privaten Bereich – untersucht.

Das wird sicher spannend. Noch mal zurück zur geplanten Sanierung: Was sind denn die wichtigsten geplanten Umbaumaßnahmen?



Stefanie Dathe: Ganz dringend notwendig ist die Sanierung und Optimierung der Bereiche, die der Besucher nicht sieht, nämlich unserer Arbeitsplätze. Aufgrund der mangelnden Sicherheit müssen wir aus unseren Büros, vor allem in den Dachgeschossen, ausziehen. Sie erfüllen die arbeitsrechtlichen Anforderungen einfach nicht mehr.

Und was machen Sie dann für den Besucher neu? Wie nutzen Sie die Sanierung, um das Museum zukunftsfähig zu gestalten?



Stefanie Dathe: Das Museum soll einladender und im Eingangsbereich großzügiger gestaltet werden. Wir wollen das Museum zu einem Dritten Ort entwickeln, an dem man sich gerne aufhalten möchte. Man soll sich künftig leichter zurechtfinden in diesem verwinkelten Gebäudekomplex. Es wird neue Fahrstühle und ein neues Treppenhaus zur Erschließung wichtiger Ausstellungsbereiche geben. Wichtig ist uns zudem die Barrierefreiheit, die wir mit dieser Sanierung nach unseren Möglichkeiten schaffen wollen. Die von außen sichtbarste Veränderung findet aber am Eingangsbereich statt.

Eine Maßnahme des Umbaus: Das Museum Ulm soll auch von außen einladender wirken. Foto: Alexander Kaya

Das heißt, das Museum wird auch endlich von außen einladender und als Museum erkennbarer?



Stefanie Dathe: Ja. Das Eingangsgebäude ist als einziges nicht denkmalgeschützt. Das eröffnet uns einige Möglichkeiten. Es wird kernsaniert und über zwei Etagen aufgestockt, verbunden mit den Nachbargebäuden. So bekommen wir zwei Sonderausstellungsetagen, die klimatisiert sind und allen Anforderungen entsprechen, die wir als zeitgemäßes Museum brauchen.

Gibt es etwas, dass Sie möglicherweise vermissen werden, wenn das Museum dann umgebaut ist?



Stefanie Dathe: Wir gehen davon aus, dass alles besser wird. (lacht) Doch es wird sich ja glücklicherweise nicht alles ändern. Das Kiechelhaus, dieses wunderbare historische Gebäude, bleibt unser architektonisches Highlight, in dem weiterhin die alte Kunst und alles, was mit der Ulmer Kultur- und Kunstgeschichte zu tun hat, zu sehen sein wird. Und auch der Friedbau, der 1999 für die Moderne eröffnet worden ist, bleibt bestehen. Allerdings werden wir auch hier sämtliche Ausstellungsbereiche neu konzipieren. Denn wir wollen thematische Schnittstellen zwischen unseren heterogenen Sammlungsbeständen aufzeigen. Es wird keine rein chronologischen Sammlungspräsentationen mehr geben. Wir wollen versuchen, die Menschen über Themen aus ihrer Alltagswirklichkeit abzuholen.

Zur Person: Stefanie Dathe ist seit 2016 Direktorin des Museums Ulm. Zuvor leitete die promovierte Kunsthistorikerin mehrere Jahre das Museum in der Villa Rot.