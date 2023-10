"Hier ist alles kaputt": Bahnhof-Umbau sorgt für Frust in der Gastronomie

Plus Die nahende Sanierung des Empfangsgebäudes am Ulmer Hauptbahnhof schickt ihre Schatten voraus. 24 Beschäftigte der Bahnhofsgastronomie fühlen sich im Stich gelassen.

Der Frust sitzt tief am Ulmer Hauptbahnhof. "Der Faktor Mensch zählt hier gar nicht", sagt eine Mitarbeiterin der Bahnhofsgastronomie. Das Unternehmen SSP Ulm hat sechs Einheiten mit 24 Beschäftigten am Hauptbahnhof. Ihre berufliche Zukunft ist ungewiss. Von einem Schock spricht die Gewerkschaft.

Der Bahnhof wird ab Ende April 2024 bis voraussichtlich 2026 saniert. Aktuelle Kostenschätzungen liegen derzeit nach Angaben der Bahn bei etwa 30 Millionen Euro. Da nach Baustelleneinrichtung keine Zugänge durch den "Foodcourt" geplant sind, entfällt für die SSP die Geschäftsgrundlage zum Weiterbetrieb dieser Einheiten. Zu SSP gehören die beiden Spar-Kioske, der Currywurstexpress, die Freshbox sowie die Bierbar und die Kaffeebar.