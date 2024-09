Umbau startet: Ulmer Bahnhofshalle wird bald komplett gesperrt

Die Vorarbeiten für die Sanierung des Empfangsgebäudes am Ulmer Hauptbahnhof laufen seit diesem April. Im Oktober soll nun der Umbau beginnen. Die Bahnhofshalle wird in der Folge gesperrt. Ab Montag, 30. September, tritt daher eine neue Wegeleitung für Reisende in Kraft, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilt. Durch die Sperrung ist der Zugang zu den Gleisen nicht mehr über die Bahnhofshalle möglich.

Es bleiben nach Bahn-Angaben folgende alternative Zugangsmöglichkeiten: Das Gleis 1, sowie die Gleise 25 bis 28 sind anschließend ebenerdig über den Bereich südlich des Empfangsgebäudes zwischen Fußgängersteg und IntercityHotel erreichbar. Alle weiteren Gleise sind über den Fußgängersteg zugänglich. Die Gleise 2 bis 6 sind zusätzlich durch die nördliche Personenunterführung von Gleis 1 aus barrierefrei über eine Rampe zu erreichen. Zum Gleis 1 besteht auch ein Bahnsteigzugang nördlich des Empfangsgebäudes im Bereich der Parkplätze, an dem auch Toilettenanlagen und die Bahnhofsmission zu finden sind. Die zentrale Personenunterführung dient nur noch als Verbindung zwischen den Gleisen 2 bis 8, ohne Zu- oder Ausgang zu Gleis 1.

Icon Galerie 29 Bilder Die Geschäfte sind bereits geschlossen, bald ist auch der Durchgang durch die Bahnhofshalle nicht mehr möglich. Am Ulmer Hauptbahnhof haben die Umbauarbeiten begonnen. Das in die Jahre gekommene Bahnhofsgebäude wird für etwa 35 Millionen Euro saniert und umgebaut. „Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt“ steht auf einer Absperrung, doch in den nächsten Jahren erwarten die Reisenden zunächst Lärm und ungewohnte Wege. Wie sieht der Zeitplan für das Projekt aus? Wir haben einen Blick hinter den Bauzaun geworfen.

Laut Bahn soll die neue Wegeleitung „umfassend ausgeschildert“ werden. Zusätzlich sollen in den ersten Tagen Reisendenlenkerinnen und -lenker vor Ort sein, um bei der Orientierung zu helfen. (AZ)