Umbrüche im Ulmer Zelt: Künstlerische Leiterin Cordula Baier geht

Kaum sind die Festivalsaison und mutmaßlich auch der Sommer zu Ende gegangen, will das Ulmer Zelt schon mal die Vorfreude aufs kommende Jahr schüren. 2026 startet das Zelt in seine 38. Spielzeit, die vom 20. Mai bis 4. Juli dauern wird. So früh wie noch nie startet bereits am kommenden Freitag der Vorverkauf von sechs Veranstaltungen. Der Rest des Programms wird im Verlauf der kommenden Monate bekannt gegeben.

89073 Ulm

Cordula Baier

Umbruch