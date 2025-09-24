Icon Menü
Ulm: Umbrüche im Ulmer Zelt: Künstlerische Leiterin Cordula Baier geht

Ulm

Umbrüche im Ulmer Zelt: Künstlerische Leiterin Cordula Baier geht

Die Künstlerische Leiterin verabschiedet sich mit dem ersten Teil des Line-ups der kommenden Spielzeit. Am Freitag beginnt der Vorverkauf.
    Die Well-Brüder eröffnen zusammen mit Gerhard Polt die kommende Spielzeit im Ulmer Zelt. Ihr Konzert findet am 20. Mai statt.
    Die Well-Brüder eröffnen zusammen mit Gerhard Polt die kommende Spielzeit im Ulmer Zelt. Ihr Konzert findet am 20. Mai statt. Foto: Reinhard Pfetsch

    Kaum sind die Festivalsaison und mutmaßlich auch der Sommer zu Ende gegangen, will das Ulmer Zelt schon mal die Vorfreude aufs kommende Jahr schüren. 2026 startet das Zelt in seine 38. Spielzeit, die vom 20. Mai bis 4. Juli dauern wird. So früh wie noch nie startet bereits am kommenden Freitag der Vorverkauf von sechs Veranstaltungen. Der Rest des Programms wird im Verlauf der kommenden Monate bekannt gegeben.

