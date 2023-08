Umsatz bei Garten-Spezialist Gardena sinkt, Investitionen gehen weiter

Plus Der Platz beim Ulmer Gartenspezialisten ist knapp, ein Werk wird stark ausgebaut. Auf schlechtere Zahlen reagiert die Husqvarna-Tochter mit neuer Organisation.

Der Umsatz bei Gardena ist im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar leicht gesunken – von 930 Millionen Euro auf 911 Millionen Euro. Doch weil es beim Ulmer Gartengeräteunternehmen seit Jahren bergauf geht, wird der Platz knapp. Für das Werk in Heuchlingen, wo Kunststoffteile gespritzt werden, sind 30 neue Maschinen gekauft worden. Jede von ihnen kostet mindestens 100.000 Euro, jede von ihnen benötigt Platz. Deswegen soll das Werk im Ostalbkreis deutlich erweitert werden.

Der Zeitplan verschiebt sich aber – denn zuerst müssen archäologische Grabungen abgeschlossen werden. Der Ausbau dort bedeutet aber nicht, dass Teile aus Ulm verlagert werden. Die Kapazitäten seien einfach nicht mehr ausreichend, sagte Florian Kaufmann, der bei Gardena Prozesse optimieren und Verschwendung verhindern soll. "Wir kommen an ein Limit, wo auch Automatisierung nicht mehr bewirken kann."