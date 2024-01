Umsatz: Liqui Moly hat schon die zweite Milliarde im Blick

Der Ulmer Motoröl- und Additivproduzent steigert den Umsatz um knapp 15 Prozent auf 917 Millionen Euro. Mitarbeiterzahl wächst um mehr als fünf Prozent. Diese freuen sich über eine satte Gewinnbeteiligung.

Die beiden Geschäftsführer Günter Hiermaier und Uli Weller zeigen sich laut einer Mitteilung der Ulmer Firma sehr zufrieden über das Jahresergebnis: Unser Ziel ist der „Eine-Milliarde-Euro-Umsatz“ im Jahr 2025. So wie es aussieht, schaffen wir das ein Jahr früher“, gibt sich Günter Hiermaier selbstbewusst.

Auch Kollege Weller, der seit einem Jahr ebenfalls Geschäftsführer des Ulmer Unternehmens ist, zieht positive Bilanz aus dem Jahr 2023: „Die Rahmenbedingungen waren denkbar schlecht. Uns treffen Energiepreise, Logistikkosten und Inflation hart. Wir können und wollen die gestiegenen Kosten nicht 1:1 auf unsere Kunden umlegen. Auf dem größten Anteil der Preissteigerungen bleiben wir sitzen. Da hilft nur einsparen, wo es niemandem wehtut sowie mehr verkaufen und das weltweit.“

Neues Werk von Liqui Moly in Ulm

Das gelingt Liqui Moly augenscheinlich gut. Die Produktions- und Absatzmengen steigen. „Wir haben bei der Additivherstellung unsere Kapazitätsgrenze erreicht. Mehr als 18,5 Millionen Dosen gingen in Ulm vom Band. Unsere Produktionserweiterung bringt hier Entlastung. Im Jahr 2024 planen wir 22 Millionen Dosen“, so Hiermaier. Ende vergangenen Jahres eröffnet das Unternehmen am Stammsitz ein neues Acht-Millionen-Euro-Werk.

Insgesamt stehen die Weichen des Schmierstoffspezialisten weiterhin auf Wachstumskurs. „Wir halten an unserer Internationalisierung fest und stärken unsere Tochtergesellschaften im Ausland. Wir stocken Personal auf, wo immer nötig. Im Jahr 2023 haben wir rund 50 Stellen geschaffen, was einem Plus von fünf Prozent entspricht“, beschreibt Hiermaier.

Den Mitunternehmerinnen und Mitunternehmern (wie Beschäftigte bei Liqui Moly traditionell genannt werden) soll es nach Unternehmensangaben möglichst gut gehen. Neben der Einführung flexibler Arbeitszeiten, des mobilen Arbeitens, wo immer möglich, wurden zusätzliche finanzielle Zuwendungen für alle 1104 Beschäftigten umgesetzt. „Wir haben die vollen 3000 Euro Inflationsausgleich gezahlt und den Tarifvertrag freiwillig umgesetzt. Allein daraus ergeben sich zum Beispiel in der Produktion Lohnzuwächse von mehr als zehn Prozent. Zugleich beteiligen wir alle Kolleginnen und Kollegen mit weiteren bis zu 3000 Euro an unserem Gewinn."

Das Unternehmen will weiter wachsen

Wo die Reise hingehen soll, sei den beiden Geschäftsführern klar. „Wir wachsen weiter. Die Milliarde ist nicht das Limit. Wir haben die zweite Milliarde fest im Blick“, geben sich beide selbstbewusst. Die Hausaufgaben seien bereits an alle Mitunternehmerinnen und Mitunternehmer verteilt: Stärkung des Exportgeschäfts, weitere Digitalisierung, Kundenbindung sowie Produktinnovationen in allen Bereichen; E-Fahrzeuge inbegriffen. Letzteres sei vor allem für den europäischen Markt wichtig. Der Absatz an Motorölen und Additiven wird aller Voraussicht nach in den nächsten beiden Jahrzehnten innerhalb der EU rückläufig sein. International spiele die E-Mobilität eine Nebenrolle. Dennoch wollen die Ulmer als Marke in der EU stark sein, weshalb Liqui Moly das bestehende Sortiment für Elektro- und Hybridfahrzeuge weiterentwickeln werde.

Hiermaier betont, dass die Konkurrenz massiv Stellen abbaue. "Wir stocken auf und gehen mit geballter Vertriebskraft in noch unerschlossene Märkte. Dass diese Strategie aufgeht, sieht man an unseren Tochtergesellschaften“. (AZ)