Umstrittener Büroturm an der Donau: Wird die Entscheidung vertagt?

Plus Die Grünen wollen eine neue und breite Diskussion über den geplanten Neubau von Schneider Geiwitz und Partner in Ulm. Das Projekt ist umstritten.

Die Fraktion der Grünen im Ulmer Gemeinderat will die Entscheidung über den Neubau eines Büroturms im Gleisdreieck am Ulmer Donauufer vertagen. Die Stadträtinnen Lena Schwelling und Annette Weinreich begründen das mit dem Widerstand aus der Bürgerschaft und dem Streit, der über das Projekt entbrannt ist.