Umstrittenes Gebäude am Ulmer Uniwald wird jetzt gebaut

Im Vorfeld hatte es viel Wirbel um den 32-Millionen-Euro Neubau gegeben, weil ein Stück Wald gerodet werden musste.

Der Konflikt um die Rodung eines kleinen Waldstückchens an der Ulmer Universität zum Bau eines Bettenhauses schwelte lange. Der Eichenwald samt Baumhäusern von Umweltschützern und Umweltschützerinnen wurde im Januar geräumt. Nun wird gebaut.

Am Universitätsklinikum Ulm wurden am Mittwoch, 28. Juni, die Bauarbeiten für das neue Patienten- und Forschungsgebäude mit einem feierlichen Spatenstich eingeläutet. Wohl aus Angst vor Protesten wurde der Termin nicht veröffentlicht.

Uniklinikum Ulm hält Neubau für notwendig

Der Neubau wird aufgrund der zwingend erforderlichen mehrjährigen Techniksanierung des Bettenhauses der Klinik für Innere Medizin III am Universitätsklinikum Ulm errichtet. Aber auch langfristig wird das Gebäude Flächen für die Versorgung schwerst kranker Krebserkrankter und für die Tumorforschung der Universitätsmedizin bieten und werde daher dringend benötigt, wie die Klinikleitung schriftlich betont.





Spatenstich am Universitätsklinikum (von links): Tim von Winning (Bürgermeister, Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt), Professor Dr. Thomas Wirth (Dekan der Medizinischen Fakultät), Dr. Hans J. Reiter (Ministerialdirektor im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst), Professor Dr. Hartmut Döhner (Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin III), Bettina Rottke (Kaufmännische Direktorin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende), Martin Rivoir (MdL, Landtagsabgeordneter), Ralf Zanker (Technischer Bereichsleiter, Ed. Züblin AG Bereich Ulm/Neu-Ulm), Professor Dr. Udo X. Kaisers (Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Ulm und Vorstandsvorsitzender) 03_Spatenstich auf der Baustelle.jpg: v.l.: Tim von Winning, Ralf Zanker, Professor Dr. Hartmut Döhner, Professor Dr. Thomas Wirth, Martin Rivoir, Bettina Rottke, Dr. Hans J. Reiter, Professor Dr. Udo X. Kaisers. Foto: Uni Ulm

Erkrankte aus Großraum Ulm/Neu-Ulm: Behandlung soll verbessert werden

„Es freut uns sehr, dass wir mit dem Spatenstich nun den nächsten Schritt für den Bau des neuen Patienten- und Forschungsgebäudes gehen konnten“, so Professor Dr. Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Ulm. Neben Bettenstationen werden in dem Neubau auch die Early Clinical Trials Unit im Kontext des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen sowie Büro- und Arbeitsräume für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Medizinischen Fakultät untergebracht, so Kaisers weiter

Das Projekt sei somit ein wichtiger Schritt für eine innovative Patientenversorgung und die onkologische Forschung in Ulm. Der Neubau bringt künftig unter einem Dach onkologische Krankenversorgung und Krebsforschung auf Spitzenniveau zusammen. "Durch diesen engen Austausch profitieren schwerkranke Patientinnen und Patienten durch neue, personalisierte Therapieansätze“, sagt Dr. Hans Reiter, Ministerialdirektor im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, anlässlich des Spatenstichs

Die Landesregierung unterstützt diesen vielversprechenden Ansatz und hat eine Sonderfinanzierung von 7,3 Millionen Euro für die Flächen des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen zugesagt. Dies ist ein weiteres starkes Signal für den Medizinstandort Ulm.. Bei dem geplanten Neubau handelt es sich um ein fünfstöckiges Gebäude. Im Obergeschoss des Gebäudes werden etwa 80 Arbeitsplätze für Forschung und Lehre entstehen. Die Gesamtinvestitionssumme des Neubaus beläuft sich auf etwa 32 Millionen Euro. (AZ)