Umweltschützer beklagen: Beim Mähen werden zu viele Kleintiere getötet

Plus Der Ulmer Bund für Umwelt und Naturschutz appelliert an Kommunen, auf Mulchgeräte zu verzichten: "Die hauen alles kurz und klein".

Nicht nur der zunehmende Flächenfraß bedroht den Lebensraum vieler Tiere in der Region. Sondern auch das brachiale Mähen kommunaler Grünflächen, beklagt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Ulm. "Meist kommen dafür Rotationsrasenmäher oder Mulcher mit einem häckselnden Metallschlagwerk zum Einsatz", erläuterte Ulrich Müller, der Vorsitzende des BUND-Regionalverbands Donau-Iller. Dies gelte etwa für Parks und Böschungen. "Wenn dort die Kommune mit einem Mulcher darüber fährt, sind nahezu 100 Prozent der Kleintiere tot, vor allem Insekten. Die hauen alles kurz und klein."

Besser wäre es aus Sicht der Umweltschützer, mit Balkenmessern insektenschonend zu mähen und das Mähgut dann abzutransportieren. Und wo das nicht möglich sei, könne die massive Tötungsquote von Kleintieren zumindest gemindert werden, indem die Flächen in zwei Hälften aufgeteilt werden, die im Abstand von etwa zwei Monaten versetzt gemäht werden.