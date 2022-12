Ulm

18:00 Uhr

Umweltschützer loben den geplanten Umbau der Ulmer Fußgängerzone

Die geplante Neugestaltung der Fußgängerzone in Ulm ist aus Sicht des Bund Naturschutz positiv. Auch an anderen Stellen sehen die Umweltschützer gute Ansätze.

Plus Der Bund Naturschutz sieht positive Beispiele für mehr Grün in der Ulmer Innenstadt. Und blickt mit einer gewissen Genugtuung auf den neuen Bahnhofsplatz.

Normalerweise legt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) seine Finger in die Wunden und kritisiert Fehlentwicklungen in der Region. Doch diesmal verteilten die Umweltschützer bei ihrer Jahrespressekonferenz in Ulm viel Lob. Gut weg kam die Stadt unter anderem für ihre Pläne zum Umbau der Fußgängerzone. Die Fachleute des Bund Naturschutz hatten aber auch etwas auszusetzen.

