Umweltschützer prüfen Klage gegen Neubau der Adenauerbrücke

Plus Der Ulmer BUND will verhindern, dass das geplante Bauwerk über die Donau achtspurig wird. Möglicherweise zieht der Verband vor Gericht.

Von Michael Ruddigkeit

Am geplanten Neubau der Adenauerbrücke über die Donau scheiden sich die Geister – vor allem an der Zahl der Fahrspuren. Die Städte Ulm und Neu-Ulm halten acht für notwendig, mehrere Umweltschutzverbände wollen, dass es bei sechs Spuren bleibt. Noch steht der Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Schwaben aus. Doch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) stellt sich bereits auf eine Auseinandersetzung vor Gericht ein.

Der Ulmer BUND zieht möglicherweise vor Gericht

"Wir prüfen seit einem halben Jahr, ob wir eine Klage einreichen", sagte Martin Denoix, Vorsitzender des Kreisverbands Ulm, bei der Jahrespressekonferenz des BUND. Der Kreisverband habe alle Unterlagen an eine spezialisierte Anwaltskanzlei in Freiburg geschickt. Zudem habe man beim Landesverband angefragt, was der von der Sache hält. "Uns wurde zur Vorsicht geraten", so Denoix. Zunächst mal müsse der Planfeststellungsbeschluss da sein, dann werde man eine Entscheidung treffen. "Wir wissen noch nicht, ob wir es machen, aber wir bereiten es vor", sagte der Kreisvorsitzende.



