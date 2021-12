Umzug nach Dänemark führt zu Wechsel im Ulmer Gemeinderat

Plus Weil FWG-Mann Jürgen Kriechbaum umzieht, kommt es zum nächsten Wechsel im Ulmer Gemeinderat. Das ist sein Nachfolger.

Klaus Kopp folgt im Ulmer Gemeinderat auf Jürgen Kriechbaum, damit folgt ein Böfinger auf einen Böfinger. Kriechbaum saß von 2004 bis 2014 für die SPD im Gremium, 2019 trat er für die FWG an und schaffte den Einzug. Nun verlässt Kriechbaum, der kürzlich geheiratet hat, das Gremium wieder. Er zieht mit seiner Frau nach Dänemark um.