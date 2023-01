Unbekannte bekleben Ulmer Metzgereien

Vier Ulmer Metzgereien wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit gelb-schwarzen Banderolen "abgesperrt". Wie Tierschützer auf ihre Anliegen aufmerksam machen.

"Geschlossen wegen Tierquälerei und Umweltzerstörung" stand jüngst auf den Glastüren von vier Ulmer Metzgereien. Vier Ulmer Betriebe der Metzgereien Bunk, Geydan Gnamm und Kleiber und wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit gelb-schwarzen Banderolen "abgesperrt".

Bunk beklebt: Vier Ulmer Metzgereien wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit gelb-schwarzem Band beklebt. Foto: Unbekannt

Was Animal Rebellion mit der Aktion in Ulm erreichen will

Zu dieser Aktion bekannte sich die Tierschützergruppierung Animal Rebellion. Weiter stand an den Türen geschrieben: "Diese Metzgerei wird am 01.02.2023 wieder öffnen und dann ein komplett pflanzliches Sortiment anbieten." Der Hintergrund: Industrielle Tierhaltung sei eine Katastrophe für Mensch, Tier und Umwelt. Ein Schaden an den Verkaufsstellen ist offenbar nicht entstanden. Die in Großbritannien gegründete Bewegung Animal Rebellion fordert die Beendigung der landwirtschaftlichen Tierhaltung und Fischindustrie und den Übergang zu einem nachhaltigen pflanzenbasierten Ernährungssystem. (AZ)