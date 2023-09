Unbekannter bricht in Ulmer Schulturnhalle ein

Durch ein Fenster im Untergeschoss gelangt der Einbrecher ins Innere. Dort hebelt er mehrere Spinde in Umkleiden auf.

Am Wochenende ist eine unbekannte Person in eine Turnhalle in Ulm eingebrochen. Die Polizei berichtet, dass dort Schaden angerichtet wurde. Wie hoch dieser ist und ob etwas gestohlen wurde, ist unbekannt.

Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, stieg eine unbekannte Person in das Gebäude bei der Valckenburgschule zwischen Hotel Maritim und Friedrichsau ein. Die Person gelangte wohl durch ein Fenster im Untergeschoss in die Turnhalle und hebelte im Inneren mehrere Spinde in Umkleiden auf. Ob der Einbrecher oder die Einbrecherin Beute machte, ist bislang unklar. Das Polizeirevier Ulm (Telefon 0731/1883312) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)