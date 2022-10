Unbekannter reißt Seniorin goldenes Armband vom Handgelenk

Ein Unbekannter beraubt eine 84-Jährige und rennt davon. Wer kann Angaben zu dem Mann machen, der das getan hat?

Raub am helllichten Tag in Ulm: Eine 84-jährige Frau wollte am Samstag gegen 15.30 Uhr vom Fischerplätzle zur Stadtmauer hinaufsteigen. Auf der Treppe stützte sie sich mit ihrem Gehstock ab. Ein Unbekannter näherte sich von hinten, hielt ihren Arm fest und riss das goldene Armband der Frau ab.

Die Polizei berichtet, dass die Frau dabei leicht verletzt wurde. Der Täter flüchtete anschließend rennend in Richtung Innenstadt. Das Polizeirevier Mitte ermittelt und bittet unter Telefon 0731/188-3312 um weitere Angaben zum Tatverdächtigen. (AZ)