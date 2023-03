Unfall am Blaubeurer Ring: Lkw-Fahrer übersieht haltendes Auto

Mal wieder hat es am Blaubeurer Ring in Ulm gekracht. Ein Lkw war einem Auto ins Heck gefahren. Die 26-jährige Fahrerin wurde verletzt.

Bei einem Unfall am Dienstag in Ulm ist eine 26-Jährige leicht verletzt worden. Ein Laster konnte nach Polizeiangaben nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der Autofahrerin ins Heck.

Demnach war gegen 11 Uhr ein 47-Jähriger mit einem Scania-Laster vom Hindenburgring in Richtung Blaubeurer Torring unterwegs. An der Einfahrt zum Ring stand eine 26-Jährige mit ihrem VW. Der Lkw-Fahrer übersah das Auto und fuhr diesem in das Heck. Bei dem Unfall erlitt die 26-Jährige leichte Verletzungen. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. (AZ)