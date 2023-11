Unfall am Blautal-Center endet glimpflich: Ampel am Blau-Radweg ist kaputt

Ein 19-Jährige kracht beim Blautal-Center mit seinem Auto gegen einen Baum und einen Verteilerkasten. Verletzt wird zwar niemand, aber die Ampelanlage ist zerstört.

Nach einem Unfall am frühen Samstagmorgen in der Ulmer Magirusstraße ist die Ampelanlage beim Blaultal-Center kaputt. Das hat Auswirkungen auf den dort viel genutzten Fuß- und Radverkehr entlang der Blau.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, war ein Opel Astra gegen 3 Uhr auf der Magirusstraße in Richtung Blaubeurer Straße unterwegs. Wohl wegen nicht den Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit kam das Auto nach links und der Straße ab und krachte gegen einen Verteilerkasten sowie einen Baum. Der 19 Jahre alte Fahrer sowie ein Beifahrer blieben laut Polizei unverletzt. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.

Den Fremdschaden konnte der Polizeisprecher am Montag noch nicht beziffern. Nach Angaben der Ulmer Stadtverwaltung wurde beim Unfall aber auch die dortige Ampelanlage beschädigt, die insbesondere die Querung der Magirusstraße für den Fuß- und Radverkehr entlang der Blau und die Ausfahrt aus dem Parkhaus des Blautal-Center regelt.

Wie sich herausgestellt habe, ist bei dem Unfall das komplette Steuergerät der Ampelanlage irreparabel beschädigt worden. Das müsse nun ausgetauscht, und das ebenfalls in Mitleidenschaft gezogene Steuergerätefundament erneuert werden. Die erforderlichen Tiefbauarbeiten seien bereits beauftragt, ein neues Steuerungsgerät sei bestellt, so die städtische Verkehrsbehörde. Trotzdem werde die Signalanlage vermutlich erst zum 8. Dezember wieder in Betrieb gehen können, da Lieferung und Programmierung des neuen Steuergerätes einige Zeit in Anspruch nehmen werde, heißt es. (AZ)