Unfall am Ulmer Bahnhof: Junge rennt über die Straße und wird von Auto erfasst

Ein Zehnjähriger ist am Donnerstag bei einem Unfall in Ulm verletzt worden. Der Junge war in der Friedrich-Ebert-Straße von einem Auto erfasst worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 46-Jährige gegen 13 Uhr mit ihrem Kia in der Straße vor dem Ulmer Hauptbahnhof unterwegs. Aus Richtung Schillersteg kam der Zehnjährige. Der rannte wohl bei roter Fußgängerampel über die Straße und stieß mit dem Kia zusammen. Bei dem Unfall erlitt der Junge leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. (AZ)