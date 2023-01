Zwei Verletzte nach Unfall auf B30: Fahranfänger kann nicht mehr bremsen

Ein Fahranfänger hat am Donnerstagmorgen auf der B30 bei Ulm einen Auffahrunfall verursacht. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Ein Fahranfänger ist mit seinem Wagen auf der B30 in ein anderes Auto gekracht, da er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 30-Jähriger am Donnerstagmorgen um 7.15 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Ulm. Auf Höhe der Abfahrt Ulm-Donautal habe der Verkehr gestockt und der Fahrer des Opels ordnungsgemäß seine Geschwindigkeit verringert. Hinter ihm fuhr der 19-jährige Fahranfänger mit seinem Seat.

Der konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Opel in das Heck. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 30-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. (AZ)