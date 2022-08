Unfall auf B311 bei Einsingen: Zwei Lkw stoßen zusammen

Zwei Lkw sind auf der B311-Kreuzung bei Ulm-Einsingen zusammengestoßen. Ein Wagen wurde gut 30 Meter weit in eine Wiese geschleudert.

Auf der B311 bei Ulm sind am Dienstagmorgen zwei Lastwagen auf einer Kreuzung zusammengestoßen, ein Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Noch ist unklar, warum die beiden Lastwagen kurz vor 6 Uhrauf der ampelgeregelten Kreuzung bei Ulm-Einsingen zusammengestoßen sind.

Ein Lastzug war aus Richtung Ulm kommend unterwegs, als gleichzeitig von Ulm-Einsingen ein anderer Lastwagen die Kreuzung überqueren wollte. Die Polizei versucht nun herauszubekommen, wer diesen Unfall verursacht hat.

B311-Unfall bei Ulm-Einsingen: Polizei regelt den Verkehr

Der Lastzug blieb mitten auf der Kreuzung stehen. Damit Fahrzeuge aus allen Richtungen am Unfallfahrzeug vorbeikamen, musste die Polizei den Verkehr von Hand regeln. Die Feuerwehr Ulm bindete ausgelaufene Flüssigkeiten ab.

Der zweite Lastwagen wurde bei dem Zusammenstoß am Heck getroffen, die Ladebordwand wurde komplett abgerissen und rund 30 Meter weit in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der Lastwagen wurde entgegen der Fahrtrichtung gedreht und kam stark geneigt in der Böschung zum Stehen.

Mehrere Bergefahrzeuge müssen beide Lastwagen abschleppen. Angaben zur Schadenhöhe kann die Polizei noch nicht machen.