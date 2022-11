Unfall auf B311 im Donautal: 29-jähriger Beifahrerin wird verletzt

Im Ulmer Donautal kommt es auf der B311 an der Abzweigung in die Daimlerstraße zu einem Unfall. Ein Mann wird verletzt. Die Beteiligten machen wohl gegensätzliche Angaben.

Bei einem Unfall am Montag auf der B311 im Ulmer Donautal ist ein 29-Jähriger leicht verletzt worden. Laut Polizei machen die Unfallbeteiligten gegensätzliche Angaben zum Hergang. Im Mittelpunkt steht wohl die Frage: War die Ampel grün oder gelb?

Wie die Ermittler am Dienstag mitteilen, fuhr eine 27-Jährige auf der Bundesstraße von Ulm in Richtung Erbach. Gegen 10.30 Uhr bremste sie ihren Mercedes an der Ampel zur Daimlerstraße ab. Laut ihren Angaben schaltete die Ampel auf gelb. Der hinter ihr fahrende 23-Jährige mit seinem Fiat Ducato konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte dem Mercedes in das Heck. Seiner Ansicht nach war die Ampel noch auf grün geschaltet und die vor ihm fahrende Autofahrerin bremste grundlos, heißt es im Polizeibericht.

Bei dem Unfall erlitt der 29-jährige Beifahrer im Fiat leichte Verletzungen. Er kam vorsorglich ins Krankenhaus. Die Autos blieben fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und unter der Telefonnummer 0731/188-3812 Hinweise zur Ampelschaltung geben können. (AZ)