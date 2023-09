Unfall auf Höhe Ulmer Friedhof: Rollerfahrer erleidet schwere Verletzungen

Ein Auto kracht mit einem Roller frontal zusammen. Der Rollerfahrer muss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Ulm ein 55 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt worden. Er war mit einem Auto zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr. Eine 86-Jährige fuhr mit einem Kia von einer Kleingartenanlage kommend in Richtung Stuttgarter Straße. Auf Höhe des Hauptfriedhofs bog die Seniorin nach links in die Stuttgarter Straße ein. Hierbei übersah sie wohl den 55-jährigen Rollerfahrer. Der befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung Ulm-Jungingen.

Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Dabei wurde der 55-Jährige mit seinem Roller nach links abgewiesen. Er kreuzte die beiden Gegenfahrspuren und kam auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stillstand. Der Mann wurde schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten ihn in eine umliegende Klinik. Die Fahrerin des Kia blieb unverletzt. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Auto auf 5000 Euro, am Roller auf etwa 7000 Euro. Die beiden Fahrzeuge mussten von Abschleppern geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Stuttgarter Straße einseitig gesperrt werden. (AZ)