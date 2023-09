Unfall auf Ulmer Nordtangente: Zwei Verletzte beim Abbiegen

Beim Abbiegen an der Ulmer Nordtangente kommt es zu einem Unfall. Ein Krankenwagen kommt zufällig vorbei und kümmert sich um die Verletzten.

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Ulmer Nordtangente sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen ein anderes Auto übersehen.

Gegen 7.30 Uhr war ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Stuttgarter Straße stadteinwärts unterwegs. An der Abfahrt Albstraße fuhr er ab und wollte am Ende der Straße auf die Nordtangente abbiegen. Dort übersah er einen von links kommenden Seat, dessen Fahrerin noch nach links auswich, doch auf der Gegenfahrbahn kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Abbieger. Der Seat kam erst im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen, der Mercedes daneben in einer Feldwegzufahrt.

Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Krankenwagens konnte sich sofort um die Insassen der beiden Fahrzeuge kümmern. Nach einer ersten Untersuchung vor Ort mussten die 20-jährige Beifahrerin im Mercedes und auch die Seat-Fahrerin von zwei Krankenwagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden.

Während der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme durch die Polizei und die Bergung der beiden Totalschäden durch zwei Abschleppwagen musste der Verkehr auf der Albstraße immer wieder kurzzeitig angehalten werden. Rund eine Stunde kam es dadurch zu Behinderungen.