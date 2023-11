Unfall: Auto und Straßenbahn krachen in der Olgastraße zusammen

Verbotswidrig biegt ein Autofahrer in Ulm ab. Es kommt zum Zusammenprall mit einer Straßenbahn. Der Unfall aber endete glimpflich.

Ein Auto und eine Straßenbahn sind am Dienstagabend in Ulm zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Schaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Gegen 17 Uhr fuhren die Straßenbahn und der Fiat in der Olgastraße in Richtung Bahnhof. Im Bereich Hafenbad mussten beide Fahrzeuge an einer roten Ampel halten. Als die Ampel für Beide auf grün schaltete, bog der 70-jährige Fahrer des Fiat verbotswidrig und unvermittelt nach links ab.

Der 55-jährige Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr anhalten und den Unfall verhindern. Die Fahrzeuge stießen zusammen, blieben aber fahrbereit. (AZ)