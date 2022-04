Unfall bei illegalem Autorennen: Welche Strafe erwartet die 18-Jährigen?

Plus Zwei 18-Jährige sollen sich ein Autorennen durch Ulm geleistet haben. Es kam zu einem schweren Unfall, bei dem Schlimmeres hätte passieren können. Welche Strafe droht?

"Wohl deutlich zu schnell" sollen die zwei 18-Jährigen aus dem Kreis Neu-Ulm mit ihren Autos auf dem Ulmer Altstadtring unterwegs gewesen sein. Sie sollen sich laut Polizei ein Rennen geliefert haben, ehe einer von ihnen die Kontrolle verlor und in die Fensterfront von drei Geschäften raste. Verletzt wurde bei dem spektakulären Unfall am späten Montagabend niemand: kein Insasse, aber auch kein Passant. "Reines Glück" ist das gewesen, sagen Inhaber der betroffenen Läden. Viel schlimmer hätte es ausgehen können. Wie wirkt sich das auf eine mögliche Bestrafung der beiden jungen Männer aus?