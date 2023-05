Unfall beim Xinedome in der Neuen Straße: Mann muss wiederbelebt werden

In Ulm kam es zu einem Unfall auf Höhe des Xinedome-Kinos. Ein 75-Jähriger musste reanimiert werden. Wegen des Rettungseinsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen.

In der Neuen Straße auf Höhe des Xinedome-Kinos in Ulm ist am Dienstagabend ein Unfall passiert. Ein 75-Jähriger wurde dabei nach Angaben der Polizei schwer verletzt und musste reanimiert werden.

Ob eine medizinische Ursache oder die Folgen des Unfalls der Grund für die Wiederbelebung waren, konnte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen zunächst nicht sagen. Ihm würden dazu keine Informationen vorliegen.

Unfall beim Xinedome in Ulm: 75-Jähriger soll Vorfahrt missachtet haben

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.46 Uhr. Der 75-Jährige war aus dem Henkersgraben in Richtung Neue Straße unterwegs. Er soll laut Polizei die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs missachtet haben und prallte in den Wagen eines 39-Jährigen. Der sowie seine 54 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Andere Medien berichten, der 75-Jährige habe einen medizinischen Notfall erlitten, sei ohnmächtig geworden und sein Auto sei deshalb in den anderen Wagen gerollt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 40.000 Euro. Wegen des Rettungseinsatzes kam es auf der zeitweise gesperrten Neuen Straße zu Stau und Behinderungen im Verkehr. (krom)