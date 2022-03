Unfall im Ulmer Donautal: 14-Jähriger nach Kollision mit Radlader verletzt

Ein 14-Jähriger wollte im Ulmer Donautal eine Straße überqueren. Ein Radlader war von einem Bus verdeckt. Es kam zum Unfall.

Bei einem Unfall am Montag im Ulmer Donautal ist ein 14-Jähriger leicht verletzt worden. Er kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Gegen 16.15 Uhr fuhr der 14-Jährige nach Polizeiangaben mit seinem Pedelec auf dem Radweg neben der Nicolaus-Otto-Straße. Er wollte die Ernst-Abbe-Straße überqueren. Dabei musste er die Vorfahrt des Fahrzeugverkehrs beachten.

Ein Linienbus fuhr dort. Hinter dem vorbeifahrenden Bus überquerte der Jugendliche die Straße. Dabei übersah er auf der Gegenfahrbahn einen entgegengesetzt fahrenden Radlader. Der war durch den Bus verdeckt.

Mit seinem Rad fuhr der 14-Jährige gegen die linke Seite des Baustellenfahrzeugs und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)