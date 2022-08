Unfall in der Blaubeurer Straße: 23-Jähriger wird leicht verletzt

In der Blaubeurer Straße stoßen zwei Autos zusammen. Ein Beifahrer wird dabei verletzt.

Bei einem Unfall am Montag in der Blaubeurer Straße in Ulm wurde ein 23-Jähriger verletzt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von gut 2000 Euro.

Gegen 11 Uhr fuhren ein 30-Jähriger mit seinem VW und ein 25-Jähriger mit seinem Fiat nebeneinander in der Blaubeurer Straße in Richtung Blaustein. Weil das Auto vor ihm verkehrsbedingt nur zögerlich abgebogen und der 30-Jährige fast in dieses hineingefahren war, wich er nach links aus und streifte den Fiat des 25-Jährigen. Dabei erlitt der 23-jährige Beifahrer im Fiat leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Autos auf gut 2000 Euro. (AZ)