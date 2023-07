Unfall in der Blaubeurer Straße: 87-Jähriger missachtet rote Ampel

Zwei Autofahrer werden bei einem Unfall in der Blaubeurer Straße in Ulm verletzt. Ein 87-Jähriger soll eine rote Ampel missachtet haben.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Ulm sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Rettungskräfte aber seien laut Polizei nicht erforderlich gewesen.

Kurz vor 14 Uhr fuhr ein 87-Jähriger mit seinem Mercedes in der Blaubeurer Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich war ein 29-Jähriger mit einem Skoda, von der Jägerstraße kommend, in Richtung Lupferbrücke unterwegs. An der Kreuzung soll der 87-Jährige eine rote Ampel missachtet haben. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Durch die Kollision erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Ein Abschlepper barg den Skoda. Der Mercedes blieb fahrbereit. Die Polizei Ulm (Telefon: 0731/1883812) nahm die Ermittlungen auf und bittet um weitere Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachteten. Der Schaden an den beiden Autos wird auf jeweils 5000 Euro geschätzt. (AZ)