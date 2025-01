Unfall in der Böfinger Steige: Auto und Straßenbahn stoßen zusammen

Bei einem Unfall am Donnerstag mit einer Straßenbahn und einem Auto in der Böfinger Steige in Ulm ist ein Schaden von insgesamt etwa 30.000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr an der Abzweigung zum Buchenlandweg. Ein 83-Jähriger bog mit seinem Opel von der Böfinger Steige nach links in den Buchenlandweg ab. Dabei übersah er die von hinten kommende vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Nach der Aufnahme des Unfalls konnten die Beteiligten ihre Fahrten fortsetzen. (AZ)