Unfall in der Karlstraße: Beteiligte 18-Jährige fuhr ohne Führerschein

In der Ulmer Karlstraße kam es zu einem Unfall. Die mutmaßliche Verursacherin war aber nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Bei einem Unfall Unfall am Mittwochmorgen in der Ulmer Karlstraße ist eine 25-Jährige leicht verletzt worden. Laut Polizei waren Rettungskräfte nicht erforderlich. Die mutmaßliche Verursacherin besitzt wohl keine Fahrerlaubnis.

Wie die Polizei mitteilt, stockte gegen 6.50 Uhr der Verkehr in der Karlstraße in Richtung Oststadt. Deshalb habe eine 25-Jährige an der Einmündung zur Karl-Schefold-Straße halten müssen. Das habe eine nachfolgende 18-Jährige aber wohl zu spät erkannt. Mit ihrem Mazda fuhr sie in das Heck der Suzuki-Fahrerin. Die 25-Jährige erlitt dabei leicht Verletzungen. Rettungskräfte waren aber nicht erforderlich, so die Polizei.

Die 18-Jährige soll sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben mit dem Vorwand, ihren Führerschein zu Hause zu holen. Als die junge Frau zusammen mit der 30-jährigen Halterin des Mazda zurückkehrte, war die Polizei bereits vor Ort zur Unfallaufnahme. Dabei habe sich herausgestellt, dass die 18-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Die junge Fahrerin erwartet nun eine Anzeige. Auch die Halterin erwartet eine Anzeige wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Den Schaden am Mazda schätzt die Polizei auf 1500 Euro, den am Suzuki auf 3000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (AZ)