Unfall in der Stuttgarter Straße: Zwei Radfahrer krachen frontal zusammen

Wie es zu dem Unfall in der Stuttgarter Straße in Ulm kam, ist bislang unklar. Einer der Beteiligten kam verletzt ins Krankenhaus.

Zwei Radfahrer sind am Mittwochabend in der Stuttgarter Straße in Ulm zusammengestoßen. Einer von ihnen blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Der andere kam mit bislang nicht näher bekannten Verletzungen in eine Klinik.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 18.45 Uhr auf dem Fuß- und Radweg neben der Stuttgarter Straße. Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec in Richtung Wilhelmsburgkaserne. Ihm kam ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer entgegen. Auf Höhe Parkplatz des Hauptfriedhofes stießen die beiden Radfahrer frontal zusammen.

Der 49-Jährige kam mit nicht näher bekanntem Verletzungsbild in ein Krankenhaus. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Wer von den beiden Radfahrern für den Unfall verantwortlich war oder ob Beide eine Teilschuld tragen, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die können sich unter der Telefonnummer 07392/96300 melden. (AZ)