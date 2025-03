Unfall in der Ulmer Wielandstraße: Junge wird von Auto erfasst und verletzt

In Ulm ist am Montagmorgen ein neunjähriger Junge bei einem Unfall leicht verletzt worden. Er war auf seinem Fahrrad unterwegs und wurde von einem Auto erfasst.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 63-Jähriger gegen 7.50 Uhr mit seinem Citroen in der Wielandstraße in Richtung Staufenring. Dabei habe er eine rote Ampel übersehen. Die überquerte gerade der Neunjährige auf seinem Rad. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Bub leichte Verletzungen. Am Auto entstand laut Polizei kein Sachschaden, am Fahrrad nur geringer. (AZ)