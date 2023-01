Unfall in Söflingen: Radfahrer wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Friedhof in Ulm-Söflingen kam es zu einem schweren Unfall. Ein Radfahrer wurde von einem Auto erfasst.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Ulm-Söfingen ist ein 48-Jähriger schwer verletzt worden. Der Radfahrer war nach Polizeiangaben "unachtsam" und wurde von einem Auto erfasst.

Wie die Ermittler mitteilen, fuhr der Mann kurz nach 12 Uhr mit seinem Pedelec im Söflinger Friedhof in Richtung St.-Leonhard-Straße. Am dortigen Ausgang fuhr er in die St.-Leonhard-Straße ein. Dabei soll er nicht auf den Verkehr geachtet haben, so die Polizei. Von links kam eine 54-Jährige mit ihrem Hyundai. Die Autofahrerin konnte nicht mehr halten und die Fahrzeuge stießen zusammen.

Mit Verdacht auf schwerere Verletzungen kam der 48-Jährige in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden auf etwa 4000 Euro. (AZ)