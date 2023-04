Unfall in Ulm: 33-Jährige stürzt vom Rad und verletzt sich

Wohl war die Frau einen kurzen Moment nicht achtsam genug. Sie stürzte und verletzte sich.

Eine 33 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwochabend in Ulm gestürzt und zog sich dabei Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 20.45 Uhr in der Kienlesbergstraße. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit geriet die Frau mit ihrem Rad in eine Spurrille der Straßenbahn. Sie stürzte und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte sie mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus. (AZ)