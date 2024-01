Unfall in Ulm: Frau auf E-Scooter wird von Auto erfasst und leicht verletzt

Ein 21-jährige Autofahrer überfährt eine rote Ampel und erfasst eine Frau auf dem E-Scooter. Sie erleidet leichte Verletzungen.

Bei einem Unfall am Samstagmittag in Ulm ist eine 44-Jährige leicht verletzt worden. Die Frau war auf einem E-Scooter unterwegs und wurde von einem Auto erfasst.

Wie die Polizei, war ein 21-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit seinem BMW in der Münchner Straße in Richtung Neu-Ulm unterwegs. An der Fußgängerfurt vor der Kreuzung an der Gänstorbrücke hielt er nicht an, obwohl die Ampel auf Rot zeigte. Von links kam die 44-Jährige mit ihrem E-Scooter. Sie war von der Basteistraße kommend und in Richtung Neue Straße unterwegs. Sie überquerte die Fußgängerfurt bei Grünlicht.

Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen war nicht erforderlich. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Gegenüber der Polizei gab er an, dass er von der Sonne geblendet wurde und deshalb die Ampel nicht sah. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am E-Scooter auf 500 Euro. (AZ)