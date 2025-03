Unfall in Ulmer Weststadt: Radfahrer wird von Laster erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montagmorgen in der Ulmer Weststadt ist ein 67 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 55-Jähriger kurz vor 8 Uhr mit einem Laster der Marke DAF in der Wagnerstraße und bog nach rechts in die Elisabethenstraße ab. Gleichzeitig überquerte der 67-Jährige die Elisabethenstraße an der grünen Fußgängerampel in Richtung Ehinger Tor. Der Fahrer des Laster übersah den Radfahrer und kollidierte mit ihm. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 67-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (AZ)

