Unfall in Ulmer Wielandstraße: 19-Jährige wird schwer verletzt

Drei Verletzte sind die Folge eines Unfalls in der Ulmer Wielandstraße. Eine 21-Jährige soll die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet haben.

Bei einem Unfall an einer Stoppstelle in der Ulmer Wielandstraße sind am Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben erlitt eine 19-Jährige sogar schwere Verletzungen.

Demnach war gegen 16.30 Uhr eine 21-Jährige auf dem Parkplatz eines Grundstücks an der Wielandstraße unterwegs. An einer Stoppstelle fuhr sie mit ihrem Ford in die Wielandstraße ein. Von links kam ein 58-Jähriger mit einem Nissan. Der hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge prallten zusammen.

Die 21-jährige Fahrerin sowie der 58 Jahre alte Fahrer erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die 19-jährige Beifahrerin im Ford erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Personen in Kliniken.

Ein Abschlepper barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Laupheim ermittelt nun, warum es zum Unfall kam. Sie schätzt den Schaden am Ford auf 8000 Euro, am Nissan auf 10.000 Euro. (AZ)