Unfall in Wiblingen: Radfahrer stürzt und muss ins Krankenhaus

Ein 65 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwoch in Ulm-Wiblingen gestürzt. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 8.30 Uhr zunächst die Ulmer Straße in Richtung Neu-Ulm entlang gefahren. Als er auf Höhe der Jägerweg die Straße überquerte, um auf dem Fuß- und Radweg weiterzufahren, stieß er gegen den Bordstein. Dabei kam er ins Schlingern und verlor offenbar das Gleichgewicht. Er stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er musste in eine Klinik. Zeugen konnten den Unfall beobachten. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. (AZ)